Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bürostuhl in Brand gesteckt

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, haben Unbekannte einen Bürostuhl auf dem Dach eines verlassenen Parkhauses in der Generaloberst-Beck-Straße in Mainz in Brand gesteckt. Durch eine aufmerksame Zeugin und die schnell eintreffende Feuerwehr Mainz gelang es den Stuhl zeitnah zu löschen, sodass kein weiterer Sachschaden entstand. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06131 65-4110 mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell