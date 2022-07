Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Sachbeschädigung; aggressiver Täter wird in Beseitigungsgewahrsam genommen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, beschädigte ein 32-jähriger Täter zunächst in der Heinrich-Lanz-Straße, Höhe Anwesen 30, und anschließend in der Rheinhäuser Straße, Höhe Anwesen 2, durch Fußtritte zwei geparkte Pkw, einen Volvo und einen Skoda.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Täter durch eine Polizeistreife anschließend in der Seckenheimer Straße, im Bereich der Haltestelle Werderstraße, festgenommen werden.

Der 32-Jährige schimpfte dabei ständig mit Worten aus der Gossensprache und spuckte unkontrolliert um sich. Da er sich auch bei der Personalienfeststellung gegenüber den Polizeibeamten verbal äußerst aggressiv verhielt und auch keine Anzeichen machte, sein Verhalten einzustellen, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe für sein aggressives Verhalten, der Sachbeschädigungen an den geparkten Pkw und der möglicherweise persönlichen Ausnahmesituation lassen sich bisher nicht erklären. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab.

Beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt wurde er durch einen Polizeivertragsarzt untersucht und verbrachte anschließend die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

Neben der Strafanzeige, den Kosten im Zusammenhang mit der Straftat, erwarten den 32-Jährigen nun auch noch die Folgekosten im Zusammenhang mit seiner vorübergehenden Unterbringung bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell