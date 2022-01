Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweiradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Geilenkirchen (ots)

Gegen 20.30 Uhr am Freitag (14. Januar) beabsichtigten Beamte der Kreispolizeibehörde den Fahrer eines Kleinkraftrades an der Lütticher Straße anzuhalten, um diesen zu kontrollieren. Der Mann setzte seine Fahrt trotz deutlicher Anhaltezeichen fort. Die Beamten konnten das Kleinkraftrad kurz darauf in der Nähe auffinden. Der Fahrer hatte sich einige Meter entfernt in den Büschen versteckt. Als die Polizisten ihn ansprachen, ergriff er fußläufig die Flucht, konnte jedoch gestellt werden. Die Beamten brachten den Mann zur Wache. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde angeordnet und das Kleinkraftrad sichergestellt. Die Polizeibeamten fertigten außerdem eine Anzeige gegen den 37-jährigen Geilenkirchener.

