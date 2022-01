Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 12. Januar, drang ein Täter in ein Geschäft an der Gerbergasse ein. Aus dem Inneren entwendete er Tabak, Lebensmittel und Bargeld. Die Tat wurde von mittels Videoüberwachung gefilmt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Täter möglicherweise um einen 28 Jahre alten Geilenkirchener, der bereits im September in das geschlossene Geschäft eingedrungen war. Die Polizei konnte ihn damals noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

