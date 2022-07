POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Jugendlicher angegriffen - Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim-Talhaus/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 36-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hockenheim-Talhaus leicht verletzt. Die Frau überquerte gegen 9.30 Uhr bei Rotlicht die Fußgängerampel an d Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener Straße/Gleisstraße. ...

