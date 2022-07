Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim-Talhaus/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Auto - 36-jährige Frau verletzt

Hockenheim-Talhaus/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 36-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hockenheim-Talhaus leicht verletzt. Die Frau überquerte gegen 9.30 Uhr bei Rotlicht die Fußgängerampel an d Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener Straße/Gleisstraße. Dabei wurde sie von einem 57-jährigen Audi-Fahrer erfasst, der die Talhausstraße von Ketsch kommend in Richtung Hockenheim befuhrt. Die 36-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an Kopf, Arm und Schulter zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell