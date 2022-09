Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220911-1 Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (09. September) um 19:55 Uhr im Kreisverkehr Geyener Straße zur Sonnenallee. Eine 24-jährige Pulheimerin befuhr mit ihrem Pkw die Geyener Straße in Fahrtrichtung Pulheim und beabsichtigte in die Kreisfahrbahn einzufahren, um dort ihre Fahrt in Richtung Pariser Straße fortzusetzen. Beim Einfahren in die Kreisfahrbahn missachtete sie, aus bislang ungeklärter Ursache, die Vorfahrt des 18-jährigen Pulheimers, der sich mit seinem Krad und einem Sozius bereits in der Kreisfahrbahn befand. Es kam zum Zusammenstoß des Mercedes- Benz und des Krad Kawasaki, durch den der Kradfahrer uns sein Sozius stürzten. Die drei unfallbeteiligten Personen verletzten sich durch die Kollision leicht und wurden an der Unfallörtlichkeit notärztlich versorgt und begeben sich nötigenfalls selbstständig in weitere ärztliche Behandlung. Der beschädigte Mercedes-Benz der 24-jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt, das Krad des 18-jährigen wurde erheblich beschädigt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der Geyener Straße für circa 30 Minuten einseitig gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. (el)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell