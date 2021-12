Polizei Münster

POL-MS: In Cocktailbar eingebrochen - Polizisten finden Teil des Diebesgutes am Bremer Platz

Münster (ots)

Polizisten haben nach einem Einbruch in eine Cocktailbar am Bremer Platz am Donnerstagmorgen (9.12., 3:06 Uhr) einen Teil des Diebesgutes bei einem 43-Jährigen gefunden.

Eine Zeugin bemerkte am Vormittag den Einbruch, bei dem unter anderem Alkohol und ein Kassensystem entwendet worden waren, und alarmierte die Polizei. Später kontrollierten Beamte einen 43-Jährigen am Bremer Platz und fanden einen Teil der Beute in seinen Taschen.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell