Polizei Münster

POL-MS: Münsteraner beobachtet Giftköderleger - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Münsteraner hat am Montagabend (29.11., 23:10 Uhr) an der Straße "An der alten Kirche" einen Giftköderleger beobachtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Der Spaziergänger sah in der Nähe des Parks einen Mann, der etwas in ein Gebüsch warf. Da ihm die Situation verdächtig vorkam, schaute er nach und entdeckte den Giftköder. Alarmierte Polizisten stellten das Gift sicher.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare, eine stabile Statur und war mit einer roten Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

