Polizei Münster

POL-MS: In geparkten Pkw gerast, Licht ausgeschaltet und geflüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstagmorgen (4.12., 0:20 Uhr) an der Straße Auf der Woort in einen geparkten Pkw gerast, hat anschließend sein Licht ausgeschaltet und ist geflüchtet.

Eine Zeugin hatte ein Auto mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung des Bahnhofes Amelsbüren über die Straße fahren hören und beobachtet, wie der Wagen dann mit einem geparkten Pkw zusammengestoßen ist. Anschließend fuhr der Fahrer des Autos ohne Licht in Richtung Davertstraße davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen alten schwarzen VW Passat. Dieser muss an der rechten Seite erhebliche Schäden aufweisen.

Hinweise zum Unfallhergang, dem Fahrer und dem beschädigten Pkw nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell