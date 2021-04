Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind Geld abgenommen; Mehrere Verkehrsunfälle; Eisenstange auf Bundesstraße geworfen; Vandalismus; Pkw angegangen

Reutlingen (ots)

Jugendliche nehmen Kind Geld ab (Zeugenaufruf)

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei bislang unbekannte Jugendliche, die einem Kind am Samstagabend Geld abgenommen haben. Ein zehn Jahre alter Junge befand sich gegen 18 Uhr auf dem Basketballfeld "Roter Platz" in der Elsa-Brändström-Straße. Dort wurde er von zwei Jugendlichen unter Androhung von Schlägen gezwungen, Geld auszuhändigen. Im Anschluss ging der Junge nach Hause. Er erzählte erst am Montag seiner Mutter von dem Vorfall, worauf sich beide zur Polizei begaben und Anzeige erstatteten. Die beiden Täter sind etwa 14 bis 18 Jahre alt und zirka 180 cm groß. Sie waren mit Kapuzenpullis mit über den Kopf gezogenen Kapuzen bekleidet. Weiterhin trugen beide schwarze Jogginghosen, wobei eine ein weißes Muster hatte und Turnschuhe der Marke Nike. Einer hatte eine schwarze Mundnasenmaske auf und der andere trug ein Dreieckstuch mit rot-schwarz-weißem Karomuster. Hinweise zu den Jugendlichen werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Reutlingen (RT): Unter Alkoholeinfluss gegen Hauswand geprallt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei 49 und 50 Jahre alte Männer nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Dienstag in Gönningen ereignet hat. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge waren die Männer gegen 23.45 Uhr mit einem Toyota auf dem Stöfflerplatz in Richtung Torstraße unterwegs und gerieten aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen im Kurvenbereich zu weit nach links. Dort streifte der Pkw an einer Hauswand und einem Verkehrszeichen entlang und fuhr anschließend davon. Weil der Wagen dabei so stark beschädigt wurde, dass er Flüssigkeit verlor, konnten die zwischenzeitlich alarmierten Beamten der Spur folgen und entdeckten den geparkten Wagen und die zwei augenscheinlich stark alkoholisierten Männer in der Bronnweilerstraße. Da beide bestritten, gefahren zu sein, wurde jeweils eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den hierzu notwendigen Transport in eine Klinik wehrten sich die Männer, sodass ihnen Handschließen angelegt werden mussten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Toyota, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07021/942-3333. (rn)

Pliezhausen (RT): Eisenstange auf die B 297 geworfen (Zeugenaufruf)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Montagnachmittag eine Eisenstange auf die B 297 bei Pliezhausen geworfen. Zeugen beobachteten kurz nach 16.30 Uhr, wie drei Jungs im Alter von 13 bis 14 Jahren von der Brücke in Verlängerung der Sedanstraße eine etwa 1,5 m lange Stange auf die darunterliegende B 297 warfen. Ein Lkw und zwei Pkw sollen im Anschluss über die Eisenstange gefahren sein. Nachdem die Täter von den Zeugen angesprochen worden waren, rannten sie über die Felder in Richtung Mittelstadt davon. Trotz einer Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Bislang hat sich kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet. Von den Jugendlichen liegt keine konkrete Personenbeschreibung vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Verkehrsteilnehmer, die über die Eisenstange gefahren sind sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (ms)

Metzingen (RT): Vandalismus im Weinberg (Zeugenaufruf)

Auf dem Weinberg Hofbühl in Metzingen-Neuhausen, im Gewann Riedelau, waren am Wochenende Vandalen zugange. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, elf Uhr, wurden dort, wie bislang bekannt, an insgesamt 15 Grundstücken mehrere Gartenzäune und Eingangstore mutwillig beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Weinberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Ebenso werden Geschädigte, die der Polizei noch nicht bekannt sind, gebeten, mit dem Polizeirevier Metzingen Kontakt aufzunehmen. Telefon Polizei Metzingen: 07123/924-222. (mr)

Plochingen (ES): Bargeld gestohlen

Ein geparkter Ford Kuga ist zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmittag, 14 Uhr, ins Visier eines Diebs geraten. Der Täter verschaffte sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugriff in den in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Wagen und entwendete daraus eine Geldbörse samt Bargeld. (mr)

Denkendorf (ES): Kind angefahren

Am Montagnachmittag ist in Denkendorf ein Kind von einem Pkw angefahren worden. Kurz nach 14 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit einem Volvo die Wilhelmstraße entlang und wollte auf die Esslinger Straße einfahren. Beim Überqueren des dortigen Fußgängerwegs erfasste der Pkw einen dort fahrenden Elfjährigen, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Es wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Nürtingen (ES): Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Oberensingen leicht verletzt worden. Eine 38-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem Ford auf der B 313 von Nürtingen herkommend unterwegs und bog nach rechts auf die K 1220 in Richtung Zizishausen ab. Unmittelbar nach der Abzweigung wollte sie nach links auf einen Schotterparkplatz abbiegen. Ein auf dem linken Fahrstreifen entgegenkommender Autofahrer hielt an, um der Frau das Abbiegen zu ermöglichen. Hierbei kam es jedoch zur Kollision mit einem auf der rechten Fahrspur entgegenkommenden VW Golf eines 23 Jahre alten Mannes. Der Aufprall war so heftig, dass die Unfallverursacherin, ihr neunjähriger Sohn und der Golflenker sich verletzten und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden mussten. Ein weiteres Kind in dem Ford war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Sie mussten von Abschleppdiensten versorgt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Falsch abgebogen und Vorfahrt missachtet

Auf knapp 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße / Ulmer Straße verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 15.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Ulmer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung verkehrswidrig in die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte einbiegen. Dabei missachtete er zudem die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda Superb. Dessen 39-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Skoda nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Schwerer Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen hat sich am Montagnachmittag auf der B 27 am Hechinger Eck ereignet. Ein 47-jähriger Mercedes-Lenker befand sich kurz nach 15.30 Uhr mit seiner E-Klasse auf der Linksabbiegespur in Richtung Hechinger Straße. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit krachte er ungebremst ins Heck eines dort verkehrsbedingt wartenden VW Golf eines 61 Jahre alten Mannes. Der Aufprall war so heftig, dass der VW knapp 20 Meter nach vorne geschoben wurde. Beide Fahrer sowie eine 63-jährige Beifahrerin in dem Golf mussten mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt und in ein Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro entstanden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Schömberg (ZAK): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 435 erlitten. Ein 36-Jähriger befuhr kurz vor 14 Uhr mit einem Opel Zafira die Landstraße von Deilingen herkommend in Richtung B 27. Nachdem ein entgegenkommender Lkw nach rechts in Richtung Wellendingen abgebogen war, setzte der Opel-Lenker zum Linksabbiegen an. Hierbei kam es zur Kollision mit dem hinter dem Lastwagen fahrenden VW Polo einer 57 Jahre alten Frau. Sie verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell