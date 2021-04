Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Container aufgebrochen; Diebstahl aus Pkw

Reutlingen (ots)

Heftig aufgefahren

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 52-Jährige am Montagmorgen auf der L 378a, zwischen der Einmündung Reutlingen-Sondelfingen und Rommelsbach verursacht hat. Die Frau war gegen sieben Uhr mit ihrem Suzuki Wagon auf der Landesstraße in Richtung Rommelsbach unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 56-Jähriger mit seinem BMW X3 kurz nach der Abfahrt Sondelfingen nach links in die Zufahrt zu einem Aussiedlerhof abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste. Ungebremst knallte sie mit ihrem Wagen ins Heck des BMW. Die Suzuki-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt und konnte nachfolgend selbstständig einen Arzt aufsuchen. An dem Suzuki dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Autos mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Landesstraße musste zu diesem Zweck mehrfach kurzfristig gesperrt werden. (cw)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Industriegebiet In Laisen sind drei Personen verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit einem Opel die Halskestraße aus Richtung der B 28 kommend. An der Einmündung in die Straße Am Heilbrunnen missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 38 Jahre alten Hyundai-Lenkerin. Der Opel kollidierte anschließend mit der rechten Seite des Hyundai, der sich durch die Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrerinnen zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Ein im Hyundai mitfahrender, zwölfjähriger Junge erlitt den aktuellen Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in der Ulmer Steige gestürzt und schwer verletzt worden. Der 57-jährige Biker war gegen 14.30 Uhr mit seiner Suzuki auf der B 28 von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Motorrad zu weit nach rechts und ins Bankett. Dadurch verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte, schlitterte über die Gegenfahrbahn und krachte dort in die Leitplanken. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (cw)

Weilheim (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Firmengelände in der Carl-Benz-Straße ist zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, sechs Uhr, eingebrochen worden. Der Einbrecher stieg offenbar über einen Zaun auf das Gelände und beschädigte gewaltsam die Schlösser von fünf Baucontainern. Aus drei der Container entwendete der Dieb Geräte von noch unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Plochingen (ES): Geparkten Pkw angegangen

Ein Unbekannter hat sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, an einem in der Straße Spitzäcker abgestellten VW zu schaffen gemacht. Auf noch unbekannte Weise gelangte der Täter ins Innere des Fahrzeugs und entwendete daraus ein im Fußraum liegendes Laptop und einen in der Mittelkonsole abgelegten Musikplayer im Wert von rund 1.100 Euro. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rn)

Tübingen (TÜ): Von der Sonne geblendet und Vorfahrt missachtet

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 63-Jähriger am Montagmorgen an der Kreuzung Heinlenstraße und Roßbergstraße einen Radler übersehen und dessen Vorfahrt missachtet. Der Mann war gegen 8.35 Uhr mit seinem Peugeot 308 auf der Heinlenstraße in Richtung B 27 unterwegs. An der Kreuzung zur Roßbergstraße übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten, 36-jährigen Radler. Dieser wurde bei der nachfolgenden Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Aichelberg (GP): Container aufgebrochen

Drei Container auf einer Baustelle in der Straße Am Seebach haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aufgebrochen und ausgeplündert. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, sechs Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster und eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Containern und ließen dort zahlreiche Werkzeugmaschinen mitgehen. Was genau gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Boll hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

