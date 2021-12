Polizei Münster

POL-MS: Ohne Licht und alkoholisiert auf dem Fahrrad - 59-Jähriger pustet 1,86 Promille

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8.12., 02:50 Uhr) einen alkoholisierten Fahrradfahrer an der Hafenstraße angehalten. Der 59-jährige Mann fuhr ohne Licht, beim Absteigen vom Rad schwankte er. In der Atemluft des Münsteraners rochen die Beamten Alkohol, ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,86 Promille. Die Polizisten nahmen den 59-Jährigen mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

