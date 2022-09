Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220909-3: Drogendelikte, Verkehrsstraftaten und ein versuchter Einbruch an einem Abend - Polizei stellt verdächtige Gruppe an Tatort

Frechen (ots)

Betäubungsmittel, Auto und Diebesgut sichergestellt

Eine Personengruppe hat am Donnerstagabend (8. August) in Frechen für vier Polizeieinsätze gesorgt. Am Ende des Abends fertigten Polizisten mehrere Anzeigen, stellten Drogen, Kennzeichen, ein Auto und mögliches Diebesgut sicher. Die Kriminalbeamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Am Donnerstagabend (8. September) meldete ein aufmerksamer Zeuge um 19.50 Uhr mehrere Personen, die an der Jakob-Cremer-Straße Betäubungsmittel konsumierten haben sollen. Polizisten kontrollierten die Gruppe und stellten bei der Durchsuchung der Personen Drogen und mögliches Diebesgut sicher. Zudem erhielten die Beamten Hinweise auf einen Mitsubishi in dem sich ebenfalls Rauschmittel befinden sollten. Weitere Polizisten erkannten das verdächtige Fahrzeug kurze Zeit später auf der Toni-Ooms-Straße. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Fahrer des Mitsubishis abrupt in die Tiefgarage eines Wohnhauses. Die Beamten folgten und kontrollierten das Fahrzeug und die Insassen. Hierbei stellten sie fest, dass die Kennzeichen des Fahrzeuges entsiegelt wurden, kein Versicherungsschutz bestand und die Eigentumsverhältnisse unklar sind. Die Beamten stellten das Auto und die Kennzeichen sicher. Zudem war der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand im Verdacht Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Zusätzlich angeforderte Polizisten stellten bei einer Durchsuchung der Garage ein weiteres Päckchen mit mutmaßlichen Rauschmitteln sicher. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung aller Mitfahrer, entließen die Beamten die Verdächtigen vor Ort.

Gegen 22.45 Uhr alarmierte ein weiterer Zeuge (38) die Polizei und gab an, einen verdächtigen Gegenstand unter einem Fahrzeug in der Tiefgarage an der Toni-Ooms-Straße gefunden zu haben. Beamten stellte daraufhin eine Tasche mit Amphetaminen, Cannabis, Ecstasy und Utensilien zum Drogenkonsum sicher.

Gegen 23.45 Uhr meldete sich der 38-Jährige erneut. Eine Personengruppe soll versuchen durch ein Tor in die Tiefgarage einzubrechen. Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf und stellten die Verdächtigen am Tatort. Bei den Personen handelte es sich um einige Insassen des Mitsubishis sowie Personen aus der Gruppe, die die Beamten an der Jakob-Cremer-Straße kontrolliert hatten. Vor dem Eintreffen der Polizisten sei ein weiterer Tatverdächtiger geflüchtet. Ein Hundeführer spürte ihn mit seinem Diensthund in einem nahgelegen Busch auf. Nach erneuter Durchsuchung der Personen fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel und stellten die Drogen sicher. Bei einem Tatverdächtigen ist es der zweite Fund des Abends. (hw)

