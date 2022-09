Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220912-1: Einbrecher stahlen Schmuck - Zeugensuche

Brühl (ots)

Tatverdächtige flüchteten in Richtung Heider-Bergsee

Am Sonntagmorgen (11. August) sind in Brühl Unbekannte in die Wohnung einer 75-Jährigen eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Zeugen (29, 49) beschrieben zwei circa 20 Jahre alte und etwa 175 Zentimeter große, flüchtige Täter. Einer von ihnen sei schlank und habe eine graue Jacke getragen. Sein Komplize habe einen schwarzen Vollbart, sei dicklich und mit einer schwarzer Mütze sowie einem schwarzem Pullover mit Aufschrift bekleidet gewesen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 10.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin an der Straße "Zum Donnerbach" zwei Männer, die sich an den dortigen Carports aufhielten. Ein weiterer Zeuge (29) gab an, die beiden Täter später auf der Rückseite des Gebäudes beobachtet zu haben. Während einer der Männer "Schmiere gestanden" habe, soll die andere Person über eine Steinmauer in den Garten der Geschädigten geklettert sein. Später sollen beide Männer über den Rodderweg in Richtung des Heider Bergsees geflüchtet sein. Ein weiterer Zeuge (55) habe bei einem der Flüchtenden einen länglichen Gegenstand unter dessen Pullover gesehen. Alarmierte Polizisten stellten bei der Spurensicherung fest, dass die Terrassentür aus der Verankerung gebrochen wurde. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

