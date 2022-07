Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum, zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23. Juli 2022, gegen 16:15 Uhr, wurden zwei Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Mühlenweg (L822) in Höhe Paterholz bei Beckum schwer verletzt. Aus Richtung Lippborg kommend befuhren zwei Pkw gefolgt von drei Motorrädern hintereinander den Mühlenweg in Richtung Beckum. Da die vorausfahrenden Pkw langsamer fuhren, setzte ein 56-jähriger Emsdettener mit seinem Krad zum Überholen an und die beiden anderen folgten ihm. Als sich die Gruppe bereits auf der Gegenfahrbahn befand, erkannte der Emsdettener dass der 71-jährige Pkw-Fahrer aus Ahlen den Fahrtrichtungsanzeiger zum Linksabbiegen betätigt hatte und brach deshalb den Überholvorgang ab. Dazu reduzierte er seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende 37-jährige Kradfahrer aus Rheine bremste ebenfalls. Die Letzte in der Gruppe, eine 52-jährige Emsdettenerin, fuhr auf das Motorrad des 37-Jährigen auf. Nach dem Zusammenstoß schleuderten die beiden in den linken Graben und verletzten sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Mann mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine weiter entfernt liegende Klinik. Die L822 war bis ca. 18:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell