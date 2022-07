Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schwer verletzter Beifahrer nach Verkehrsunfall verstorben. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 21.07.2022, 14.22 Uhr

Warendorf (ots)

Der schwerverletzte 76-jährige Mann aus Telgte ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (21.07.2022) in Telgte in einem Krankenhaus verstorben.

Der 76-Jährige war mit seiner Frau im PKW in Telgte auf der Einener Straße unterwegs, als das Auto aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum prallte. Rettungskräfte brachten den 76-Jährigen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Hier erlag er am Abend des 22.07.2022 seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell