Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 22.07.2022, gegen 19:10 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Radfahrer aus Drensteinfurt den Heuweg in Drensteinfurt in Richtung Oderbergstraße und wollte in diesen abbiegen. Zeitgleich befuhr ein Pkw-Fahrer die Oderbergstraße und bog nach rechts in den Heuweg ab. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Im Anschluss wendete der Pkw Fahrer und fuhr über die Oderbergstraße in Richtung Görlitzer Straße davon ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der gestürzte Radfahrer wurde leicht verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um seine Erstversorgung.

Der flüchtige Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 70- 80 Jahre mit grauen Haaren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw SUV der Marke BMW handeln.

Wer kann Hinweise zum flüchtigen Pkw oder Angaben zum Unfallhergang machen? Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Ahlen, Tel.: 02382-965-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell