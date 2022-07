POL-WAF: Warendorf. Korrektur Ortsmarke der Pressemitteilung vom 22.07, 11.44 Uhr: Wohnhausbrand - polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in einen Friseursalon an der Königstraße in Telgte eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen Donnerstag (21.07.2022, 20.00 Uhr) und Freitag (22.07.2022, 08.25 Uhr) Zutritt zu dem Salon verschafft, Bargeld gestohlen und sind geflüchtet. Hinweise zum Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

