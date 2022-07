Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Haus nach Brand unbewohnbar

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.07.2022, gegen 18.05 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus an der Straße In den Lampen in Warendorf und informierte sofort die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte bereits eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, durch die Flammen und die massive Rauchentwicklung ist das Haus unbewohnbar. Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich die Bewohner nicht im Haus, ein Hund konnte aus dem Erdgeschoss gerettet werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, genaue Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich. Das Ordnungsamt Warendorf kümmerte sich um die Unterbringung der drei Bewohner des Hauses.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell