POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Erdgeschosswohnung

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 20.07.2022, in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 19.00 Uhr, einen an der Straße Am Freibad in Ennigerloh geparkten schwarzen Ford S-Max angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte den Ford an der linken hinteren Fahrzeugseite und flüchtete, ohne die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522-915-0 oder per ...

