POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Wem gehört dieses Rad?

Warendorf (ots) - Warnleuchten, Warnbarken, Bauzäune, Verkehrszeichen und weitere Baumaterialien sind zwischen Freitag (15.07.2022) und Sonntag (17.07.2022) von einer Baustelle in Ennigerloh gestohlen worden. Die Baustelle liegt in der Bauernschaft Hessler an der Straße Zum Hohen Hagen. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

