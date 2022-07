Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfallflucht - 17-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol-/Drogeneinfluss

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friedrichstraße. Ein 17-jähriger Fahrer eines Mercedes beschädigte zunächst beim Einparken ein stehendes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Jugendliche von der Unfallstelle und beschädigte hierbei weitere Fahrzeuge erheblich, welche ebenfalls geparkt waren. Durch den Anruf eines Taxifahrers bei der Polizei, welcher dem Mercedes im Anschluss gefolgt war, konnte der Jugendliche kurze Zeit später auf dem Neckarauer Waldweg festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest ergab 1,24 Promille und positiv auf THC. Einen aktuellen Führerschein besitzt der junge Mann nicht. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter 0621-833970, in Verbindung zu setzen.

