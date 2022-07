Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Falsche Polizeibeamte erbeuten 1.000 Euro - vermehrt Betrugsversuche in der Region!

Heidelberg (ots)

Erneut kommt es im Rhein-Neckar-Kreis sowie den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg vermehrt zu betrügerischen Anrufe falscher Polizeibeamter.

Die Täter versuchen ihre Opfer durch das vortäuschen falscher Tatsachen um ihr Erspartes und Schmuck zu bringen. Unter Anderem stellen sich die Betrüger als "Europol-Mitarbeiter" vor oder konfrontieren die Opfer mit der Festnahme eines Angehörigen, um so den "Schockmoment" auszunutzen und die Opfer zur Übergabe von Bargeld oder Schmuck zu bewegen.

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr gelang es Unbekannten eine 25-jährige Frau um 1.000 Euro zu betrügen.

Die Täter kontaktierten die 25-Jährige telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte einer internationalen Polizeiorganisation aus. Durch geschickte Gesprächsführung und das Vortäuschen einer Straftat, in welche die Frau verwickelt sei, setzten sie diese derart unter Druck, dass sie einen Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro an die Betrüger überwies.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen muss mit weiteren Betrugsversuchen gerechnet werden. Daher weist das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch einmal auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention hin:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dort finden Sie umfangreiche Informationen über die oben genannten Betrugsmaschen sowie über weitere gängige Betrugsphänomene.

Bitte beachten Sie auch folgende präventive Verhaltenstipps und geben Sie diese an Ihre Mitmenschen weiter:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. - Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

- Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. - Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell