Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche nach 67-jähriger Regina S. mit Lichtbild

Heidelberg (ots)

Seit Mittwoch, den 06.07.2022, gegen 19:00 Uhr wird die 67-jährige Regina S. aus Heidelberg vermisst. Die an Demenz leidende Vermisste verließ gegen 07 Uhr ihre Wohnung in der Glatzer Straße mit ihrem E-Bike und wurde letztmalig um etwa 19:00 Uhr in Sandhausen gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Regina S. in einer hilflosen Lage befindet. Sie wird wie folgt beschrieben: -etwa 175cm groß -schlank -blonde Haare -führt vermutlich ein E-Bike der Marke Coboc mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau machen können oder diese gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim in Verbindung zu setzen.

Das Fahndungsfoto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell