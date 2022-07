Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag auf der Friesenheimer Insel eine 33-jährige Fahrradfahrerin mit einer Schere angegriffen. Die 33-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Inselstraße unterwegs. Als sie an dem 29-Jährigen vorbeifuhr, griff sie dieser unvermittelt an und stach ihr mit einer Schere in den ...

mehr