POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen und Wohnwagen

Metterich (ots) - Am Donnerstag um 20:09 Uhr geht bei der Polizeiinspektion Bitburg die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in der Erdorfer Straße in Metterich ein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich Fett in einer Pfanne beim Kochen entflammt hatte und Teile der Küchenzeile in Brand gesetzt hat. Beim Versuch die brennende Pfanne zu löschen verletzte sich der Hausbewohner an beiden Händen. Er erlitt so ...

