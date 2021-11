Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschem Ausweis durch Europa unterwegs - Bundespolizei beendet Reise im Fernreisebus in Weil am Rhein

Weil am Rhein (ots)

Um ungehindert durch Europa reisen zu können, benutze ein 29-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger einen gefälschten Aufenthaltstitel. Bei der Einreise nach Deutschland beendete die Bundespolizei die Reise und zog das Falsifikat aus dem Verkehr. Der Mann wurde wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Der 29-jährige nigerianische Staatsangehörige wurde am späten Donnerstagabend (11.11.2021) am Autobahnübergang Weil am Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Reise mit dem Fernbus führte den Mann von Italien über die Schweiz nach Deutschland. Bei dem vorgelegten Reisepass gab es nichts zu beanstanden aber ein polnischer Aufenthaltstitel stellte sich bei genauerer Inaugenscheinnahme als Fälschung heraus. Somit endete die Reise des 29-Jährigen und er fand sich auf dem Bundespolizeirevier Lörrach wieder. Bei der Durchsuchung des Gepäcks wurde noch ein gefälschter Führerschein aufgefunden. Beide Dokumente wurden als Beweismittel sichergestellt und der Mann wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell