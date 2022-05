Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Brandmeldungen im Zusammenhang mit dem Unwetter am gestrigen Tag

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 19.05.2022 kam es zu zwei Feuerwehreinsätzen, die nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unwetter standen.

Um 17:10 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Dachstuhl eines Wohnhauses in Geichlingen gemeldet. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte (ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Geichlingen, Körperich und Mettendorf)wurde festgestellt, dass ein Blitzeinschlag in die Fernsehantenne des Hauses ursächlich war. Zu einem offenen Feuer ist es nicht gekommen; durch die Überhitzung der Verkabelung kam es zu der Rauchentwicklung. Es entstand kein größerer Sachschaden.

Um 17:45 Uhr wurde ein Brand an einem Grillplatz an der Kreisstraße 39 zwischen Orenhofen und Speicher gemeldet. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand durch nicht abgelöschte Glut in einer Feuertonne entstanden. Die Glut wurde vermutlich durch den starken Wind auf dem umliegenden Holzpaletten und Holzstämme geweht, die sich in der Folge entflammten. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr Speicher.

