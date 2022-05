Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pannen-LKW blockiert Arla-Kreisel an der B51

Prüm (ots)

In der Nacht vom 19.05.2022 auf den 20.05.2022 kurz nach Mitternacht meldete ein LKW-Fahrer, dass sein LKW eine Panne habe. Der LKW mit Sattelauflieger laufe weder vorwärts - noch Rückwärts. Er befinde sich auf der B 51 mitten im sogenannten Arla-Kreisel an der Anschlussstelle Prüm zur A 60. Auf Grund der Panne an seinem LKW blockiere er den Kreisel an der Anschlussstelle A 60 Richtung Bitburg. Zunächst wurde der Verkehr durch die Polizei entgegen der Fahrtrichtung im Kreisel in Richtung Bitburg geregelt. Da der LKW nicht zügig abgeschleppt werden konnte, wurde die Straßenmeisterei Prüm hinzugezogen, die dann zusammen mit Polizeikräften den Verkehr entsprechend umleiteten. Der LKW mit Sattelauflieger konnte schließlich von einem verständigten Pannendienst abgeschleppt werden. Als Kurios erwies sich, nachdem der LKW abgeschleppt war, dass in unmittelbarer Nähe zum Kreisel ein weiterer LKW eine Panne hatte, der ebenfalls nicht fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Arla-Kreisel war insgesamt für ca. 4 Stunden blockiert.

Im Einsatz war die Straßenmeisterei Prüm, ein LKW-Abschleppdienst und die Polizei Prüm.

