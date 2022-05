POL-PDWIL: Unfallflucht in Jünkerath

Pelm (ots) - Am 18.05.2022 gegen 13:37 Uhr kam es im Bereich des Spielplatzes an der Kreisstraße 33 in Pelm zu einer illegalen Abfallentsorgung durch einen 19-jährigen Verursacher aus dem Bereich der VG Gerolstein. Aufgrund der Entsorgung diverser Abfallprodukte in größeren Mengen von "typischem" Hausmüll Lebensmittelverpackungen erwartet diesen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Rückfragen bitte an: ...

mehr