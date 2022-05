Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verlorene Ladung in Form von Getränkekisten blockiert Fahrbahn

Daun (ots)

Am 18.05.2022 gegen 11:01 Uhr verlor ein 58-jähriger LKW-Fahrer beim Befahren des Kreisverkehrs in der Mehrener Straße in Daun einen Teil seiner Ladung.

Insgesamt 25 Getränkekisten verteilten sich auf der Fahrbahn aufgrund unzureichender Ladungssicherung.

Es kam zu kurzfristigen Einschränkungen für den fließenden Verkehr, da die Getränkekisten wieder einzeln eingeladen werden mussten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell