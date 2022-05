POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Daun (ots) - Im Zeitraum 17.05.2022 bis 18.05.2022 beschädigten bisher unbekannte Täter durch aufmalen und -schreiben von verschiedensten Sprüchen mittels eines Faserstifts ("Edding") die Sitzbänke und Tische am Schulgelände des "Thomas-Morus-Gymnasiums" in Daun. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

