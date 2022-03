Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Fahrradkontrolle am Lindenplatz

Lübeck (ots)

Am Montagmittag (28.02.2022) haben Beamte des 2. Polizeireviers und der Polizeistation Buntekuh wiederholt Radfahrkontrollen am Lindenplatz durchgeführt. Dabei überprüften sie 59 Radfahrende und zwei PKW-Fahrende. Die Polizisten stellten insgesamt 25 Verstöße fest.

Im Rahmen des seit dem Jahr 2020 bestehenden Konzeptes zur Reduzierung von Radfahrunfällen in Lübeck hatten sich die sechs Beamten zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr am Lübecker Lindenplatz aufgestellt. Aufgrund des guten Wetters und des Streiks im ÖPNV waren dort eine Vielzahl von Radfahrenden unterwegs.

Zehn Radler nutzten den Radweg verkehrswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Sie müssen mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro rechnen. Gerade in dem stark frequentierten Bereich am Lindenplatz stellt das Fahren in falscher Fahrtrichtung ein erhebliches Gefährdungspotential im Begegnungsverkehr dar.

Im Zuge der Kontrollen überprüften die Beamten auch einen PKW-Fahrer am Lindenplatz, weil er sich nicht an die Vorfahrtregeln hielt. Er wurde kostenpflichtig verwarnt.

Vielfach wurden zudem Schülerinnen und Schüler mündlich verwarnt und in aufklärenden Gesprächen noch einmal eingehend mit den Normen der Straßenverkehrsordnung vertraut gemacht.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell