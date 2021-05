Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

32839 Steinheim (ots)

Am Samstagabend, 22.05.2021, zwischen 23:00 Uhr und 23:10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe und zwei Seitenscheiben eines Fiat Punto eingeschlagen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit vor einer Garage auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Straße "Obere Straße" in Steinheim-Vinsebeck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer zur oben genannten Zeit verdächtige Personen oder sonstige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden./he

