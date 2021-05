Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Essen im Backofen vergessen - ein Mann leicht verletzt

34414 Warburg (ots)

Qualmende Essensreste haben am Montagmorgen, 24.05.2021, gegen 03:30 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr in Warburg geführt. Ein 29-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße hatte offensichtlich noch Essen im Backofen stehen und diesen nicht abgeschaltet, so dass das Essen mit der Zeit in Brand gerieten. Die starke Rauchentwicklung hatte den Rauchmelder in der betroffenen Wohnung ausgelöst. Hierdurch wurden die weiteren Bewohner des Hauses geweckt und sie konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Die eintreffende Feuerwehr löschte das verkohlte Essen im Backofen ab und lüftete das Haus. Da der 29-jährige möglicherweise Rauchgase eingeatmet hatte, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden./he

