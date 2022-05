POL-PDWIL: Diebstahl eines Himbeerstrauchs

Wittlich (ots) - In dem Zeitraum vom 16.05.2022, 06:00 Uhr - 19.05.2022, 05:45 Uhr wurden auf dem Mitfahrerparkplatz an der B50 in 54516 Wittlich beide amtliche Kennzeichen ein geparkten Pkws entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich Tel.: 06571/926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-926-0 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich Pressemeldungen der Polizei ...

mehr