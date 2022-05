Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt, illegales Kraftfahrzeugrennen durch Flucht

Höchstberg (ots)

Am 18.05.2022 gegen 13:40 Uhr befuhren die Beamten der Polizeiinspektion Daun die Kreisstraße 1 von Höchstberg in Richtung Ulmen. Hier wurden sie auf ein vorausfahrendes Quad aufmerksam, welches sich in gleicher Richtung bewegte.

Bei Erkennen des hinter ihm fahrenden Streifenwagens, beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug abrupt und bog unvermittelt auf einen Feldweg ein. Da es den Anschein hatte, dass er sich durch Flucht einer möglichen Kontrolle entziehen wollte, folgten die Beamten, schalteten "STOPP POLIZEI" und Blaulicht ein.

Der Fahrzeugführer beschleunigte nur umso mehr und flüchtete mehrere Kilometer über Waldwege.

Letztlich verloren die Beamten aufgrund von Unwegsamkeit des Geländes den Anschluss zum Quad, welches sich aber im Rahmen der fußläufigen Verfolgung kurz einholen ließ, sich so dann aber aufgrund der erneuten hohen Geschwindigkeit letztlich doch entfernte.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelte es sich um ein Quad in der Farbe schwarz. Das angebrachte, hinten stark hoch geklappte Kennzeichen stammte aus dem Zulassungsbezirk Cochem-Zell.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

