Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Wer kann Hilfreiches zu diesem Fahrrad berichten?

Nettetal-Lobberich (ots)

Es ist eine etwas vertrackte Geschichte: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist gegen 2.30 Uhr auf der Straße Sassenfeld in Lobberich ein Fahrrad gefunden worden. So, wie es da lag, könnte jemand damit verunglückt sein. Die Polizei hat daraufhin eine Suche gestartet, da nicht auszuschließen war, dass eine verletzte Person vielleicht geschockt weggelaufen sein und verletzt irgendwo liegen könnte. Die Suche verlief erfolglos.

Aber das Fahrrad ist da - und bislang hat auch niemand bekundet, dass er es vermisse. Die Ermittler des Verkehrskommissariats wüssten nun gern, ob jemand Angaben zu diesem Fahrrad machen kann. Es handelt sich um ein grünes Damenrad der Marke "Pegasus", das leicht schimmernd lackiert ist und je nach Lichteinfall fast schwarz wirkt. Wer Hinweise geben kann, wo dieses Rad hingehört, was damit in der Nacht zum 11. September - Freitag auf Samstag vergangener Woche - geschehen ist, der meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat. /hei (753)

