Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Polizeieinsatz wegen Person im Gleis

Beziehungsstreit endet auf Polizeiwache

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Münchner S-Bahnhaltepunkt Lochhausen kam es Montagnachmittag (21. März) zu einem Beziehungsstreit zwischen einem 45-Jährigen und seiner Freundin. Der Mann begab sich im Verlauf der Auseinandersetzung in den Gleisbereich. Eine einfahrende S-Bahn kam dank dem umsichtigen Handeln von Zeugen rechtzeitig zum Stehen.

Gegen 14:45 Uhr informierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München die Bundespolizeiinspektion München über eine Person, die sich im Gleisbereich am S-Bahnhaltepunkt Lochhausen befindet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Kroate mit seiner Lebensgefährtin in Streit um begab sich auf das Gleis um einen Gegenstand herauszuholen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine S-Bahn ein, die aufgrund der gestikulierten Warnung eines 24-jährigen Unbeteiligten jedoch rechtzeitig, ohne Einleitung einer Schnellbremsung, zum Stehen kam. Nachdem der Münchner aus dem Gleis geklettert war, fuhr die S-Bahn vollends in den Bahnhof ein. Der Triebfahrzeugführer sprach den Mann an, woraufhin ihn dieser verbal beleidigte und auf die Hände schlug. Das Paar stieg anschließend in die S-Bahn, wo es von durch Reisende alarmierte Polizisten der bayrischen Landespolizei angetroffen wurde. Beim Aussteigen aus der S-Bahn wurde der Mann zunehmen aggressiver und ging auf die Einsatzkräfte los. Zwischenzeitlich eingetroffene Bundespolizisten fesselten ihn und brachten ihn unter körperlichen Widerstand mit dem Dienst-Kfz zur Wache. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Weiterhin zahlte der Mann ein Verwarngeld wegen dem Aufenthalt im Gleis. Er konnte im Anschluss auf freien Fuß gesetzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell