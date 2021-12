Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines Fahrradfahrers

Frankenthal (ots)

Das 13-jährige Kind befand sich am 20.12.2021, gegen 07:45 Uhr, in der Straße Am Strandbad.

Eine bislang unbekannte Person fuhr auf einem Fahrrad mit erhöhter Geschwindigkeit von hinten an das Kind heran und kollidierte mit diesem.

Hierdurch fiel das Kind zu Boden und verletzte sich an der linken Hand.

Die Person auf dem Fahrrad entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell