Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Exhibitionist am Stausee Arzfeld

Arzfeld (ots)

Am Abend des 18.05.2022 wurde bei der Polizei Prüm bekannt, dass sich am Nachmittag ein nackter Mann am Stausee Arzfeld aufgehalten habe, der mehrfach exhibitionistische Handlungen an sich selbst vorgenommen habe. Beobachtet wurde dies durch zwei 15-jährige Mädchen, die sich erst abends ihren Eltern anvertrauten. Es soll sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit Glatze gehandelt haben. Zudem kam ein Hinweis auf einen silberfarbenen Pkw, den der Mann vermutlich anschließend nutzte. Die Mädchen gaben an, dass sich zur Tatzeit mehrere Spaziergänger am See aufhielten. Zeugen, die weitere Angaben zu dem bislang unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm per Telefon unter 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

