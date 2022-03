Polizei Gütersloh

POL-GT: Werbeplakate gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet zwei Werbeplakate eines Gütersloher Malerfachbetriebs gestohlen. Beide Plakate waren zuvor an eingerüsteten Gebäuden an der Friedrich-Ebert-Straße sowie an der Moltkestraße befestigt.

Die Diebe hatten zunächst im Tatzeitraum 05.03. - 08.03. ein Werbeplakat an der Friedrich-Ebert-Straße (Neubau nähe Volksbank) gestohlen. Kurz darauf (08.03. - 14.03.) wurde ein weiteres Plakat im Bereich Moltkestraße entwendet.

Beide Werbeplakate haben ein Maß von 2,80 x 2,30 Meter.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

