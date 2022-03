Polizei Gütersloh

POL-GT: Seniorenprävention - Polizei Gütersloh zukünftig gemeinsam mit Kooperationspartnern für die Kampagne "Sicher im Alter"

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Werther/Westf. (MK) - Das Landeskriminalamt NRW hat als Ausfluss der Entwicklung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen ein landesweites Präventionskonzept entwickelt. Durch die Kampagne "Sicher im Alter" soll eine umfangreiche Sensibilisierung sowie ein sicherheitsbewusstes Verhalten älterer Menschen gefördert werden. Langfristig soll somit das Sicherheitsgefühl von Seniorinnen und Senioren sowie auch deren Angehörigen gestärkt werden.

Gerade durch die perfiden Telefonbetrugsmaschen wie Schockanrufe, Enkeltrick oder falscher Polizeibeamte schaffen es hochprofessionelle Täterbanden immer wieder ältere Menschen um ihre ersparten Altersrücklagen zu bringen. Nicht selten gehen die Schadenssummen dann in die Zehntausende.

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh widmet sich mit einem Präventionskonzept seit Jahren um die Bekämpfung dieser niederträchtigen Straftaten. Zukünftig soll dies gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Wohlfahrtsverbänden oder karitativen Trägern zu einer noch gezielteren Präventionsarbeit führen. Bei Vortragsveranstaltungen sowie an Infoständen sollen Seniorinnen und Senioren gemeinsam mit den jeweiligen Verbänden oder Trägern über kriminalpräventive Themen informiert werden. Aber auch durch Plakataktionen und Themenflyer soll auf Straftaten zum Nachteil älterer Menschen hingewiesen und vorbeugende Handlungsanweisungen an die Hand gegeben werden.

Kriminalhauptkommissar Marco Hein vom Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz ist bei der Polizei Gütersloh Experte für die Seniorenprävention. Hein ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet tätig und dafür zuständig, die landesweite Präventionskampagne "Sicher im Alter" im Kreisgebiet Gütersloh zu platzieren. Für Kooperationspartnerschaften mit Wohlfahrtsverbänden oder karitativen Trägern stehen die Türen der Kreispolizeibehörde Gütersloh offen.

In Werther konnte mit dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ein Kooperationspartner gewonnen werden. In der ersten Phase werden im Wertheraner Stadtgebiet Präventionsplakate in den Geschäften ausgehangen sowie Flyer an Seniorinnen und Senioren verteilt. Darüber hinaus soll es zukünftig ein Angebot von Informationsveranstaltungen geben, bei den KHK Marco Hein gemeinsam mit dem Ortsverein der AWO Interessierte über Präventionsmöglichkeiten berät.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell