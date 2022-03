POL-GT: Fußgänger mit Rollator angefahren

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10.03., 18.15 Uhr - 11.03., 05.30 Uhr) waren bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Holter Straße eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld aus einer Geldkassette. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um ...

