Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.05.2021.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Die Polizei in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel zieht mit Stand 15:30 Uhr eine positive Zwischenbilanz am heutigen Himmelfahrtstag.

Wir möchten ausdrücklich das Verhalten der Mitbürgerinnen und Mitbürger loben und uns dafür bedanken.

Die anlässlich des "Vatertages" eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten sowohl in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel nur ein geringes bis mittleres Personenaufkommen fest. Auch an Orten, die erfahrungsgemäß häufiger von Personen frequentiert werden, konnte kein erhöhtes Besucheraufkommen festgestellt werden.

Einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogenannter "Vatertagstouren" konnten nur in 2er Gruppen festgestellt werden.

Es kann derzeit gesagt werden, dass sich die angetroffenen Personen entsprechend den geltenden Corona-Allgemeinverfügungen verhalten haben. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden derzeit nicht eingeleitet.

Hinweise auf Corona-Partys können nicht bestätigt werden.

In Peine mussten zwei Gastwirte sensibilisiert werden, da sie sich bei einer Außenbewirtung nicht an die Allgemeinverfügungen gehalten hatten. In einem Fall musste gegen einen Gastwirt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet werden.

Wir wünschen allen einen noch angenehmen Feiertag und auch weiterhin seitens der Bevölkerung das bereits gezeigte einsichtige und rücksichtsvolle Verhalten.

