Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Parfümdieb in Oldenburger Innenstadt festgenommen+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag kam es nach einem räuberischen Diebstahl in einem Kaufhaus zu einer Festnahme eines 32-jährigen Tatverdächtigen. Um 14.15 Uhr wurde der 32-Jährige von einem Ladendetektiv eines Geschäftes in der Ritterstraße dabei beobachtet, wie er sich auffällig umschaute, ein Parfüm in seine Jackentasche steckte und in Richtung des Ausgangs lief. Nachdem der Ladendetektiv die Polizei alarmierte, begab er sich zu dem Ausgang, um eine Flucht des Diebes zu verhindern. Daraufhin entstand ein Gerangel zwischen dem Dieb und dem Ladendetektiv. Hier fiel das gestohlene Parfüm aus der Jackentasche des 32-Jährigen. Der Ladendetektiv konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten entdeckten bei der Durchsuchung ein Klappmesser. Das Amtsgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg inzwischen Haftbefehl gegen den Festgenommenen erlassen.(228041)

