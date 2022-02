Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++

Oldenburg (ots)

Am 17.02.2022 erscheint gegen 08:30 Uhr eine 33jährige Oldenburgerin auf der Wache des Polizeikommissariates Westerstede und zeigt eine Körperverletzung an. Demnach sei sie gegen 08:20 Uhr in der Kuhlenstraße in Westerstede von einem unbekannten Täter grundlos und ohne Vorwarnung mit einem gefüllten Stoffbeutel ins Gesicht geschlagen und von ihm getreten worden. Hierbei habe sie sich leichte Verletzungen zugezogen. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung kann bereits gegen 09:00 Uhr aufgrund der guten Täterbeschreibung ein 40jähriger Tatverdächtiger im Stadtgebiet gestellt und der Wache zugeführt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz. Gegen die polizeiliche Ingewahrsamnahme leistet er zudem massiven körperlichen Widerstand. Er versucht u.a. die eingesetzten Polizeibeamten durch Tritte und Beißen zu verletzen. Gegen ihn werden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

