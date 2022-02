Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, gegen 21.52 Uhr, kommt ein 28-jähriger Pkw-Fahrer in Edewecht in der Hauptstraße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und reißt mit Wucht eine Schutzplanke aus der Verankerung. Er setzt seinen Weg unmittelbar fort, was von einem Zeugen beobachtet und der Polizei über Notruf gemeldet wird. Nach ca. 150 Meter verunfallt der Fahrzeugführer an der Einmündung zum Kampweg erneut und fährt ein Straßenschild um. Der Pkw steckt im matschigen Untergrund fest und kann nicht mehr bewegt werden. Beim Eintreffen der Polizei befinden sich die drei Insassen am Wagen, alle stehen unter starkem Alkoholeinfluss. Der Fahrer kann anhand von mehreren Indizien ermittelt werden. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest ergibt bei ihm einen Wert von fast 3 Promille. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Strafverfahren eingeleitet wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

