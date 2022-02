Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall auf der A28 Bereich Wechloy - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall auf der A28 Bereich Wechloy - Zeugenaufruf+++ Am Dienstag, 15.02.2022 gegen 6:45 Uhr befährt ein 24jähriger Fahrzeugführer aus dem Emsland mit seinem VW Golf Kombi die A 28 in Richtung Oldenburg auf dem Überholfahrstreifen. Kurz vor der Abfahrt Wechloy wechselt ein schwarzer SUV vermtl. mit niederländischen Kennzeichen plötzlich vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Der Fahrer des VW Golf muss dadurch nach links ausweichen und prallt in die Mittelschutzplanken, bleibt aber unverletzt. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden. Die Schadenshöhe ist z.Zt. noch nicht bekannt. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernt sich ohne Angaben von Personalien von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen schwarzen SUV bitte an das Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg unter 04402-933-0.

